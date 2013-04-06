Металіст обійшов Динамо в таблиці Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у Харкові зійшлися третя команда Прем'єр-ліги, яка веде боротьбу за друге місце і участь у Лізі чемпіонів, і луцька команда, що знаходиться в нижній частині турнірної таблиці.

Вже перша атака харків'ян в цьому матчі, на 35-й секунді завершилася точним ударом Хав'єра Клейтона - 1:0. Після цього моменту «Металіст» атакував весь перший тайм, але голів більше не забив.У другій половині гри «Волинь» перехопила ініціативу, багато атакувала, але забити також не змогла.

В інших матчах дня, безпосередній суперник «Металіста» в боротьбі за друге місце в турнірній таблиці дніпропетровський «Дніпро» сьогодні програв полтавській «Ворсклі» на своєму полі - 1:2, запорізький «Металург» і київський «Арсенал» зіграли внічию - 0:0, а маріупольський «Іллічівець» програв «Кривбасу» з Кривого Рогу - 0:1.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня відбудеться центральний матч туру «Динамо» - «Шахтар». На даний момент, «Металіст» випереджає «Динамо» в турнірній таблиці на 2 очки.