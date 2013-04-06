Збірна Швеції вийшла вперед у матчі Кубка Девіса з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, парна гра в Дніпропетровську спочатку йшла за сценарієм гостей, які набагато вище стоять у парному рейтингу. Перші два сети завершилися з рахунком 6:3, 6:4 на користь шведів.

Проте, в третьому сеті українці Сергій Стаховський і Денис Молчанов зуміли переламати хід гри. 6:3 в цій партії і 7:6 в четвертій, дозволили господарям зрівняти рахунок в матчі і здобути психологічну перевагу над суперником.

Проте, у вирішальній п`ятій партії досвідченіші шведи виявилися удачливішими – 6:4.

Спільний рахунок в матчі став 2:1 на користь збірної Швеції.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Швеція продовжиться до неділі. Для загальної перемоги в матчі, в останній день українцям необхідно вигравати обидві одиночні зустрічі.