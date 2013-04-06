Сестри Семеренко не потрапили в призери «Гонки чемпіонів»

Як передає кореспондент УНІАН, формат змагань, які є комерційними й не входять до офіційного переліку турнірів Міжнародного союзу біатлоністів, передбачав проведення трьох гонок – чоловічого і жіночого мас-стартів, а також змішаної естафети.

Першими на дистанцію вийшли жінки, яка невдало склалася для українок. З десяти учасниць змагань сестри фінішували на восьмому й дев`ятому місцях. Переможницею ж першої частини змагань стала Анастасія Кузьміна, яка представляє Словаччину. В аналогічній чоловічій гонці перемогу здобув рідний брат А.Кузьміної, який виступає за Росію, Антон Шипулін.

Вирішальним стартом змагань, де розігрувалися призові місця й гроші, стала змішана естафета. Пару Віті Семеренко склав росіянин Євген Устюгов, а Валентині – француз Симон Фуркад. Жодна з цих пар не змогла претендувати на високі місця. Більш того, пари за участю українок фінішували на тих же місцях, що й українки в індивідуальній гонці. Віта і Є.Устюгов зайняли восьме місце, а Валентина і С.Фуркад – дев`яте.

Переможцями змагань стали французи Марі Дорен-Абер і рідний брат С.Фуркада – Мартен Фуркад. Пара А.Кузьміна – А.Шипулін фінішували другими.

Призовий фонд змагань становив 150 тис. євро, з яких 20 тис. дісталися чемпіонам.

Як повідомляв УНІАН, «Гонка чемпіонів» - один із найпрестижніших комерційних стартів у світі в цьому виді спорту, який щорічно проходить наприкінці сезону в столиці Росії.