«Чорноморець» втратив очки в матчі Прем'єр-ліги із «Зорею»

Як передає кореспондент УНІАН, в гості до середняка турнірної таблиці з Луганська приїхала команда, що займає п'яте місце і претендує на виступ в єврокубках у наступному сезоні.

Тим не менше, гості так і не зуміли здобути найважливіші для них три очки. На гол Пабло Фонтанельо, забитий на 12-й хвилині гри, господарі поля відповіли точним ударом Дмитра Хомченковського за 10 хвилин до перерви - 1:1.

У другій половині гри одесити мали ігрову та територіальну перевагу, багато атакували, але забити переможний гол так і не змогли.

Як повідомляв УНІАН, 23-й тур української футбольної Прем'єр-ліги триватиме до 7 квітня і завершиться суперматчем українського футболу «Динамо» - «Шахтар».