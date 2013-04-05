«Чорноморець» втратив очки в матчі Прем'єр-ліги із «Зорею»
21:36, 05 квітня 2013Спорт
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У Луганську завершився перший матч 23-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому «Зоря» зіграла внічию з одеським «Чорноморцем» - 1:1.
Чорноморець не зміг обіграти Зорю
Як передає кореспондент УНІАН, в гості до середняка турнірної таблиці з Луганська приїхала команда, що займає п'яте місце і претендує на виступ в єврокубках у наступному сезоні.
Тим не менше, гості так і не зуміли здобути найважливіші для них три очки. На гол Пабло Фонтанельо, забитий на 12-й хвилині гри, господарі поля відповіли точним ударом Дмитра Хомченковського за 10 хвилин до перерви - 1:1.
У другій половині гри одесити мали ігрову та територіальну перевагу, багато атакували, але забити переможний гол так і не змогли.
Як повідомляв УНІАН, 23-й тур української футбольної Прем'єр-ліги триватиме до 7 квітня і завершиться суперматчем українського футболу «Динамо» - «Шахтар».
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