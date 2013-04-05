Збірна Швеції зрівняла рахунок у матчі тенісного Кубка Девіса

Як передає кореспондент УНІАН, на корті зійшлися спортсмени, різниця у рейтингу яких складає 400 місць. І сумнівів у перемозі українського тенісиста практично не було ніяких.

Тим не менш, уже перша партія показала, що швед готовий дати серйозний бій опоненту - 5:7. Виграна потім друга партія Д.Молчановим з рахунком 6:4, здавалося, поставила все на свої місця. Але надалі скандинавський тенісист виключив помилки зі своєї гри, став набагато уважнішим і чіпкішим. До цього виявився не готовим Д.Молчанов, дуже рознервувався і втратив основу гри. У підсумку, поразка - 4:6, 4:6.

Нагадаємо, що в першій грі Олександр Долгополов у трьох сетах обіграв Ісаака Арвідссона. Таким чином, рахунок матчу після першого дня - 1:1. У суботу відбудеться парна зустріч, в якій фаворитом є дует зі Швеції.

Як повідомляв УНІАН, матч Кубка Девіса Україна - Швеція триватиме до 7 квітня.