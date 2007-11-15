Блохін прокоментував чутки про можливу відставку

До відбіркових поєдинків Євро-2008 проти Литви і Франції національна збірна України готуватися з великими кадровими проблемами.

Так, не зможуть допомогти своїй команді травмовані Олександр Кучер, Андрій Русол, Андрій Несмачний і Максим Калиниченко. Окрім цього, поки не відомо чи зможуть зіграти Сергій Федоров, Володимир Єзерський і Андрій Воробей. Застудився Олександр Шовковський, але хто з воротарів почне гру у суботу, стане відомо пізніше.

З приводу мотивації своїх гравців на майбутні ігри головний тренер збірної України сказав так:

"Сумніваюся, що в цій ситуації я зумію додатково мотивувати гравців. Багато чого залежить від них самих. Вважаю, що на матч проти Франції хлопців взагалі не потрібно налаштовувати. А чи налаштуються вони потрібним чином на гру з Литвою, покаже гра в Каунасі. Але я вважаю, що кадрові проблеми тільки згуртували команду. Принаймні, тренуються вони з бажанням", - сказав Блохін.

Прокоментував наставник української команди і чутки про його можливу відставку зі збірної:

"Після завершення відбіркового циклу Євро-2008 у мене відбудеться зустріч з президентом ФФУ Григорієм Суркісом, пройде Виконком. Тільки потім я зможу дати остаточну відповідь. Так, пропозиції у мене є, але поки переговорів ні з ким не веду. Одне можу сказати точно – суміщати роботу в клубі і збірній не буду".

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