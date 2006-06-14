Закінчився матч Німеччина – Польща

У Дортмунді на "Вестфаллен-штадіоні" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу (група A) Німеччина – Польща.

Матч почався рішучими атаками Німеччини, які польські півзахисники і захисники перепиняли дуже жорстко, на межі фолу (або і за межею – перша картка на 8-й хвилині Кшинувеку). Зі свого боку німці прагнули негайно повертати втрачений м`яч і на свою половину поля суперників, по можливості, не пускати. Хвилин через десять гра зав`язла в цій взаємній жорсткості. На 11-й хвилині сторони обмінялися гострими виходами на удар (відповідно, Журавський і Клозе).

На 18-й під час вільного удару з лівого краю німецькі захисники «розслабилися» в штрафній, але без наслідків. На 20-й вже польські защитики пропустили Клозе на особисту зустріч з Леманном, але Клозе перестарався, прагнучи потрапити в край воріт, а гол здавався 102-процентним (мабуть, і нападникові теж). Потім на два-три епізоди гра змістилася в німецьку штрафну, на один-два повернулася до польської. Гра помітно вийшла з «в`язкої» середини, стало менше жорстких зіткнень і більше швидких проходів, відборів у русі. Утім, на 28-й Баллак знову дістав удар по ногах, а Соболевський – картку. Німці впевнено тримали центр і тисли по всій ширині. Лукас Подольський бив з розворотом на 35-й хвилині, на 41-й вирвався за лінію захисників без офсайду, на 46-й, доданій, після пасу зліва зобов`язаний був переправити м`яч у ворота.

Але на другу половину гри команди поверталися при 1:0.

Польська збірна активізувалася і частково вирвалася з-під пресу суперників. Водночас і німцям стало простіше виходити на удари. Їхній штрафний на 65-й хвилині з добиванням був небезпечним. За хвилину Мертезакер бив головою після подачі з кутового – вище воріт. За хвилину Одонкор прострілив справа. Ще за три хвилини захисники в боротьбі не пустили Клозе зліва.

На 75-у хвилини гра і зовсім пішла «відкрито», без центру поля. Кожна з команд мала до цього моменту по три жовті картки, але оскільки з них дві одержав Радослав Соболевський, решту 15 хвилин Польща мусила грати вдесятьох. На 77-й хвилині Кшинувека змінив «шахтар» Маріуш Левандовськй.

Протягом 81-ї хвилини німецькі нападаючі проривалися до штрафної і небезпечно били кілька разів. На 84-й Баллока, який виходив на воротаря, відтіснив у спину захисник. На 89-й Боровський з 18 метрів пробив поряд із штангою. На 90-й – Клозе і Баллок по черзі пробили у верхню штангу з 4-х метрів.

90 хвилин гри забракло... Гол був забитий на 91-й, в першу з трьох доданих хвилин. Одонкор укотре зробив простріл справа, і Олівер Нойвілль опинився «в потрібному місці, в потрібний момент».

1:0. Німецька збірна заслужила цю перемогу, хоча Польща не заслужила поразки.