НОК назвав найкращу спортсменку березня

За рішенням Національного олімпійського комітету України, найкращою спортсменкою першого весняного місяця визнано легкоатлетку Ольгу Саладуху. Відповідно, особистий наставник спортсменки Анатолій Бойко – найкращий тренер березня в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НОК.

Вагому заявку на це визнання О.Саладуха зробила на чемпіонаті Європи в шведському Ґетеборгу, коли в секторі для потрійного стрибка не просто виграла титул найсильнішої на континенті, а й обновила рекорд України – 14,88 м. З цим же результатом наша спортсменка очолює і світовий топ-лист сезону.

Нагадаємо, що вже другий рік поспіль О.Саладуха в зимовому сезоні б’є національні рекорди. У 2012 р. на одному з престижних міжнародних турнірів у Стокгольмі вона приземлилась на позначці 14,79 м, тим самим перевершивши досягнення для закритих приміщень олімпійської чемпіонки Інеси Кравець (14,67 м), яке трималося 17 років.

Чинну чемпіонку світу, бронзову медалістку Олімпійських ігор в Лондоні НОК вже вдруге визнає найкращою спортсменкою місяця. Диплом та статуетку з рук президента НОК Сергія Бубки О.Саладуха отримувала в 2010 році, коли в липні стала чемпіонкою Європи.