Шева розповів Малуда, що в Україні холодно

Вчора національна збірна України провела відкрите тренування на базі в Конча-Заспі.

Настрій у футболістів був чудовий. Навіть Володимир Єзерський із значним синяком під оком виглядав дуже бадьоро і весело. В інтерв`ю не відмовляв ніхто. Було видно, що кожен залишив свої проблеми в клубі (якщо такі були) за межами розташування збірної, пише Football.ua.

Першим до журналістів спустився форвард збірної і київського "Динамо" Артем Мілевський.

"Хоча ми вже і втратили всі шанси на вихід з групи, мотивація у команди на високому рівні. Просто так здаватися ніхто не збирається. Боротимемося за свій престиж. Зрозуміло, хотілося б набрати максимум очок в двох поєдинках, що залишилися. Думаю, найбільший інтерес викличе матч з Францією. Грати проти такої команди завжди цікаво. Для кожного з футболістів це відмінний шанс перевірити себе", - сказав Артем.

Владислав Ващук, що повернувся до складу національної збірної, також не відмовився прокоментувати майбутні поєдинки. Налаштований він був ще рішучіше, ніж Мілевський.

"Збираємося брати шість очок. Грати аби як ніхто не буде. Особисто мені є що доводити, оскільки в збірну мене викликали після перерви. З мотивацією все гаразд. Всі перебувають у відмінному настрої і налаштовані тільки на позитивний результат. Ніхто не говорить, що буде легко, але ми зробимо все можливе для перемоги", - сказав Владислав.

Більше всього уваги журналістам приділив її капітан, Андрій Шевченко, що спілкувався з пресою хвилин 15-20.

"Якщо підсумувати відбірковий цикл, думаю, що навіть не дивлячись на невдалий результат, ми провели його гідно. У команди почала краще виходити комбінаційна гра. Стартували ми непогано, але десь ми припускалися помилок, десь не пощастило, візьміть, наприклад, той же матч з Грузією в Тбілісі. Швидше за все, цей поєдинок став ключовим. Ну а з Італією, я вважаю, ми показали гідну гру, але суперник не пробачив нам дві наші помилки.

"Чому провели відбірковий цикл до ЧС успішніше? Тоді команда не пропускала необов`язкових м`ячів, в деяких матчах, де ми не заслуговували перемоги, нам щастило. Зараз же такого не було.

"Для мене не має великого значення, хто вийде з нашої групи. Просто потрібно нормально і гідно завершити цей відбірковий цикл", - сказав Шева.

На запитання чи зіграє Флоран Малуда в Києві і чи спілкувався Шевченко з ним на тему майбутньої гри, нападаючий відповів:

"Та ні, в принципі. Я розповідав йому про Україну, про те, що тут холодно, сніг (посміхається), але конкретніше говорити про поєдинок - безглуздо. Дійсно, Малуда не брав участі в декількох матчах "Челсі", але відповісти на питання про його участь я вам не можу".

Тренування пройшло в звичайному режимі. Футболісти багато сміялися, жартували, по-доброму підколювали один одного. Сподіватимемося, що в такому настрої хлопці залишаться і після матчу з французами.