Футболіст Яя Туре залишиться грати в «Манчестер сіті»

"Саме тут я хочу бути. Коли прийшов у "Сіті", я мріяв про те, що ми виграємо що-небудь. І зараз ми намагаємося бути кращими в будь-якому змаганні, в якому беремо участь", - зазначив 29-річний Я.Туре . "Ніщо не може надати мені більшого задоволення, ніж завершення кар'єри в "Манчестер сіті". Я хочу продовжувати вигравати трофеї, творити історію. Це неймовірно - бути частиною клубу, вболівальники якого підтримують команду незалежно від обставин", - додав він, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Я.Туре перейшов у "Манчестер сіті" в 2010 році з іспанської "Барселони". У складі "городян" він став чемпіоном Англії 2012 року, володарем Кубка-2011 і Суперкубка-2012 країни. Спортсмен провів за команду 92 матчі і забив 17 м'ячів.