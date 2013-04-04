До першої десятки рейтингу WBA увійшли п'ять українських боксерів
19:59, 04 квітня 2013Спорт
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Всесвітня боксерська асоціація (WBA) опублікувала свої оновлені рейтинги в усіх 17-ти вагових категоріях.
WBA опублікувала свої оновлені рейтинги
Про це повідомляє спеціалізований сайт boxingnews.com.ua.
Зазначимо, що відразу п'ять українських боксерів увійшли до першої десятки рейтингу WBA в різних вагових категоріях. До їх числа потрапили Олег Юхимович - (7-е місце, напівлегка вага), В’ячеслав Сенченко - 7 (напівсередня вага), Максим Бурсак - 3 (середня вага), Стас Каштанов - 1 і Сервер Емурлаєв - 9 (друга середня вага).
У суперважкій вазі, де титул суперчемпіона світу за версією WBA належить українцеві Володимиру Кличку, значних змін у першій десятці рейтингу не відбулося.
Як повідомляв УНІАН, рейтинги WBA оновлюються раз на місяць.
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