До першої десятки рейтингу WBA увійшли п'ять українських боксерів

Про це повідомляє спеціалізований сайт boxingnews.com.ua.

Зазначимо, що відразу п'ять українських боксерів увійшли до першої десятки рейтингу WBA в різних вагових категоріях. До їх числа потрапили Олег Юхимович - (7-е місце, напівлегка вага), В’ячеслав Сенченко - 7 (напівсередня вага), Максим Бурсак - 3 (середня вага), Стас Каштанов - 1 і Сервер Емурлаєв - 9 (друга середня вага).

У суперважкій вазі, де титул суперчемпіона світу за версією WBA належить українцеві Володимиру Кличку, значних змін у першій десятці рейтингу не відбулося.

Як повідомляв УНІАН, рейтинги WBA оновлюються раз на місяць.