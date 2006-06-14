Закінчився матч Туніс – Саудівська Аравія

У Мюнхені на стадіоні "Альянц-арена" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу (група H) Туніс – Саудівська Аравія.

Цілу першу половину гри обидві сторони старанно атакували одна одну і старанно руйнували просування одна одної. Оскільки більшість атак не доходили до штрафної, всі перепасовки, підкати, перехоплення зосередилися в середній частині поля, в середньому темпі і являли собою середнє видовище.

На 24-й хвилині був призначений вільний у бік саудівців - досить далеко від воріт, але навіс у самісінький центр штрафної вдався. Схожі колотнечі перед воротами вже були в цьому матчі і швидко вичерпувалися. Але тепер м`яч відлетів убік Жазірі («у миру» - гравець одного з французьких клубів), і він ударив у стрибку з льоту. 1:0.

Середній темп гри відновився. На 36-й хвилині Туніс отримав одну за іншою дві жовті картки: одну за порушення, другу за вихід із стінки до свистка, - однак штрафний аравійців виявився точним, та не гольовим. На 45-й хвилині сильний удар з 25 метрів наніс 19-й номер саудівців Навах - м`яч пройшов поряд з воротами.

У перерві, ймовірно, футболісти дістали «прискорення» від тренерів. На початку нового тайму півзахисник Саудівської Аравії Нур створив найнебезпечніший з початку гри момент. Його вивели на швидкості з глибини, і в останню мить віч-на-віч з воротарем він намагався технічно підправити м`яч убік (так зробив Ванчопе в грі Німеччина – Коста-Ріка), але технічно не вийшло, і м`яч просто відлетів праворуч.

Обидві сторони стали діяти трохи швидше, частіше і рішучіше доходити до воріт. “Триходівка”, після якої СА зрівняла рахунок, за блискучістю була мов з іншого матчу: пас від центральної лінії – прохід правим краєм і простріл на близьку штангу – гол (Аль-Катані). Впавши на коліна, гравці схилилися в молитовному уклоні.

1:1, а атаки стали накочуватися від краю до краю.

Самі аль-Джабер вивів Саудівську Аравію вперед на.... третій хвилині. На третій хвилині свого перебування на полі. Він вийшов на полі на 82-й, а забив на 84-й, завершивши чотириходівку «від воріт до воріт». Серія передач була стрімкою, і сам Джабер у вирішальну мить був холоднокровний: бив на «протихід» воротареві.

Результативною виявилася і остання хвилина гри. Пас з центру на лінію штрафної – боротьба за верхній м`яч – від лицьової лінії пас у воротарську і... - Раджі Жаїді у високому стрибку головою з 8-9 метрів робить рахунок знову нічийним.

2:2. З команд не виграв ніхто, зате виграли глядачі.