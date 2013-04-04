Україна і Росія зустрінуться в груповому етапі юнацького Євро

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у фінальному турнірі Євро візьмуть участь 8 команд. Це Словаччина (країна-організатор), і переможці семи груп еліт-раунду відбіркового турніру - команди Австрії, Італії, Росії, України, Хорватії, Швейцарії та Швеції.

Згідно з регламентом жеребкування процедури посіву тут не було. Заздалегідь було відомо, що команда Словаччини очолить групу А. Інші сім команд опинилися в одній корзині і кожній міг дістатися будь-який супротивник.

У підсумку збірна України потрапила до групи В з командами Росії, Хорватії та Італії. Іншу четвірку склали Словаччина, Австрія, Швейцарія та Швеція.

Зустрічі групового етапу будуть зіграні 5, 8 та 11 травня. Матчі групи А пройдуть в Жиліні і Дубниці-над-Вагом, групи В - у Нітрі і Злате-Моравце. По дві найкращі команди потраплять до півфіналу, зустрічі цієї стадії пройдуть 14 травня в Жиліні. Там же три дні потому відбудеться і вирішальний матч.

Крім того, шість команд, що зайняли в групах перші три місця, будуть представляти Європу на чемпіонаті світу серед юнаків до 17 років, який пройде в ОАЕ з 17 жовтня по 8 ноября.Такім чином, навіть не потрапивши до півфіналу збірна України може завоювати путівку на чемпіонат світу.

Як повідомляв УНІАН, в еліт-раунді відбіркового турніру до чемпіонату Європи збірна України у вирішальному матчі сенсаційно переграла команду Німеччини - 1:0.