Тимощук не виключає, що залишиться у «Баварії»

Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню «Спорт день за днем».

«Я зіграв більше 125 офіційних матчів за «Баварію», що не вдалося багатьом у «Баварії» - зазначив А.Тимощук. – Більше, ніж Лука Тоні, Арьєн Роббен, Лукас Подольські... Хоча, звичайно, ігор могло бути й більше. Цього сезону я виходжу на поле мало. Не знаю, з чим це пов'язано, може, з тим, що закінчується контракт. Але для мене нічого не змінилося, і завжди готовий вийти на поле в тих поєдинках, коли команді важко - як було з «Арсеналом», «Байєром», «Фрайбургом». Сподіваюся, що, як і в минулі роки, візьму участь у вирішальних іграх. Готовий знову вийти у фіналі Ліги чемпіонів. Може, я в «Баварії» залишуся, хто знає?».

Відповідаючи на запитання про пропозиції з інших клубів А.Тимощук зазначив: «Чутки напередодні трансферного вікна - звичайна справа для преси. Вже звик до цього й розумію, що до літа чуток про мене буде немало. Поки можу сказати, що в мене є декілька гідних пропозицій від хороших клубів, можливо, будуть й інші варіанти, але час ухвалення рішення ще попереду. Я спокійно почуваюся. Хотілося б лише, щоб ясність настала раніше».

Як повідомляв УНІАН, діючий контракт А.Тимощука з «Баварією» закінчується 30 червня 2013 р. Одним із найбільш вірогідних варіантів продовження кар'єри гравця ЗМІ називають російський «Зеніт» (Санкт-Петербург), у складі якого українець виступав раніше і виграв Лігу Європи УЄФА.