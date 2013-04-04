Тимощук не виключає, що залишиться у «Баварії»
Гравець збірної України з футболу та німецького клубу «Баварія» (Мюнхен) Анатолій Тимощук не виключає варіант, при якому він продовжить свій контракт із найсильнішим клубом Німеччини, навіть незважаючи на те, що не має повноцінної ігрової практики в команді.
Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню «Спорт день за днем».
«Я зіграв більше 125 офіційних матчів за «Баварію», що не вдалося багатьом у «Баварії» - зазначив А.Тимощук. – Більше, ніж Лука Тоні, Арьєн Роббен, Лукас Подольські... Хоча, звичайно, ігор могло бути й більше. Цього сезону я виходжу на поле мало. Не знаю, з чим це пов'язано, може, з тим, що закінчується контракт. Але для мене нічого не змінилося, і завжди готовий вийти на поле в тих поєдинках, коли команді важко - як було з «Арсеналом», «Байєром», «Фрайбургом». Сподіваюся, що, як і в минулі роки, візьму участь у вирішальних іграх. Готовий знову вийти у фіналі Ліги чемпіонів. Може, я в «Баварії» залишуся, хто знає?».
Відповідаючи на запитання про пропозиції з інших клубів А.Тимощук зазначив: «Чутки напередодні трансферного вікна - звичайна справа для преси. Вже звик до цього й розумію, що до літа чуток про мене буде немало. Поки можу сказати, що в мене є декілька гідних пропозицій від хороших клубів, можливо, будуть й інші варіанти, але час ухвалення рішення ще попереду. Я спокійно почуваюся. Хотілося б лише, щоб ясність настала раніше».
Як повідомляв УНІАН, діючий контракт А.Тимощука з «Баварією» закінчується 30 червня 2013 р. Одним із найбільш вірогідних варіантів продовження кар'єри гравця ЗМІ називають російський «Зеніт» (Санкт-Петербург), у складі якого українець виступав раніше і виграв Лігу Європи УЄФА.