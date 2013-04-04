Український чемпіон у штовханні ядра отримав дворічну дискваліфікацію

Як повідомляє офіційний портал IAAF, спортсмена дискваліфіковано заднім числом. Анульовано всі результати його виступів у період із 18 серпня 2004 року до 17 серпня 2006 року. Раніше він також був позбавлений золотої олімпійської медалі.

Аналогічне покарання отримала росіянка Світлана Кривельова, яка в Афінах завоювала бронзу в штовханні ядра. Інша росіянка – Ольга Кузенкова, яка стала олімпійською чемпіонкою в метанні молоту, свою нагороду зберегла. Вона попалася на допінгу лише за результатами проби, взятої на Чемпіонаті світу-2005 у Хельсінкі. А проба на Іграх присутність допінгу не виявила.

Скандал із легкоатлетами розгорівся в грудні 2012 року. Офіційний представник Міжнародного олімпійського комітету заявив, що заморожена допінг-проба спортсменів, узята в 2004 році, пройшла нове тестування за допомогою сучаснішої апаратури й виявила наявність в організмі атлетів заборонених препаратів.

Ю.Білоног є чемпіоном Європи 2002 року і бронзовим призером світової першості-2003. Свою спортивну кар'єру він завершив після Ігор-2008 у Пекіні, де залишився за межами призерів.