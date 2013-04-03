Український тенісист вийшов у чвертьфінал турніру у Франції

Як передає кореспондент УНІАН, шанси суперників у цьому матчі розцінювалися як приблизно рівні. Зійшлися 196-та ракетка світу, згідно з рейтингом Асоціації тенісистів-професіоналів - О.Нєдовєсов, і 260-й у світі Ф.Мартін, який грав у звичній домашній обстановці і за рахунок цього міг дістати перевагу.

Хід гри показав, що українець звик до місцевих кортів у попередні дні і впевнено протистояв суперникові. До того ж їх різниця в рівні гри виявилася набагато більшою, ніж 64 рядки у світовому рейтингу. О.Нєдовєсову знадобилися лише 1 година і 2 хвилини, щоб довести свою перевагу в цій грі - 6:4, 6:0. Українець виграв чотири гейми на прийомі і відіграв чотири брейк-поінт на своїй подачі.

У чвертьфіналі суперником О.Нєдовєсова стане переможець пари Кенні де Шеппер (Франція, 112-та ракетка світу) - Домінік Мефферт (Німеччина, 186).

Як повідомляв УНІАН, найсильніші гравці України цього тижня в складі національної збірної проведуть матч Кубка Девіса проти команди Швеції. У складі збірної України - Олександр Долгополов, Сергій Стаховський, Ілля Марченко і Денис Молчанов.