Українець претендує на звання кращого легкоатлета Європи

Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, на початку березня 39-річний А.Ковенко виграв дистанцію 20 км на чемпіонаті України зі спортивної ходьби. В Євпаторії він встановив особистий рекорд – 1 година 20 хвилин 22 секунди.

Голосування триватиме до 17 квітня. Всі вболівальники можуть підтримати А. Ковенка за цим лінком.