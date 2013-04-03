Українець претендує на звання кращого легкоатлета Європи
15:41, 03 квітня 2013Спорт
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Європейська асоціація легкої атлетики розпочала голосування за найкращих легкоатлетів Європи у березні серед чоловіків та жінок, де з-поміж чоловіків на це звання претендує українець Андрій Ковенко.
Андрій Ковенко серед претендентів / Фото: myvin.com.ua
Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, на початку березня 39-річний А.Ковенко виграв дистанцію 20 км на чемпіонаті України зі спортивної ходьби. В Євпаторії він встановив особистий рекорд – 1 година 20 хвилин 22 секунди.
Голосування триватиме до 17 квітня. Всі вболівальники можуть підтримати А. Ковенка за цим лінком.
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