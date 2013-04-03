У Донецьку почався продаж квитків на чемпіонат світу з хокею

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міськради.

Всі матчі чемпіонату світу пройдуть на Арені «Дружба», яка в нинішньому сезоні пройшла серйозне випробування, приймаючи матчі чемпіонату Континентальної хокейної ліги.

У касах Арени «Дружба» вже почався продаж квитків, ціна квитків від 10 до 60 грн.

Як повідомляв УНІАН, національна збірна України з хокею почала перший навчально-тренувальний збір у рамках підготовки до чемпіонату світу з хокею серед команд групи В першого дивізіону, який пройде з 14 до 20 квітня в Донецьку.

Суперниками збірної України в боротьбі за єдину путівку до групи А чемпіонату світу будуть збірні Польщі, Нідерландів, Румунії, Литви та Естонії.