Українські гандболісти обіграли команду Нідерландів

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч в Києві практично з перших хвилин проходив з явною перевагою господарів майданчика. Українські гандболісти домінували, але до певного моменту не могли створити собі комфортної переваги в рахунку через погану реалізацію моментів. До того ж, численні видалення в складі голландців залишалися невикористаними гравцями збірної України.

Тим не менш, до середини другого тайму господарі зуміли створити собі перевагу в п'ять м'ячів - 20:15. Найбільш активним у складі команди в цей момент на майданчику був Владислав Остроушко. А через кілька хвилин два голи поспіль у виконанні Євгена Жука дозволили встановити перевага «+6» - 25:19.

Після цього підопічні Андрія Портного спокійно довели матч до перемоги.

Це перша перемога українців у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2014. У попередніх іграх із збірними Швеції та Польщі українці програли з загальною різницею «-13».

Як повідомляв УНІАН, гра-відповідь в Нідерландах пройде 7 квітня.