Баскетболісти «Будівельника» програли останній матч регулярного чемпіонату

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гру в Донецьку столичний колектив проводив вже в ранзі переможця регулярного турніру. Цей титул вони здобули достроково. Протягом трьох четвертей кияни домінували на майданчику. Найрезультативнішим у складі гостей цього вечора став Михайло Анісімов, який набрав 17 очок. А в останній чверті матчу «будівельники» розслабилися, дозволивши супернику виграти 10-хвилинку з різницею в 14 очок. У «Донецька» найрезультативнішим у цей вечір на майданчику був американський легіонер Куртіс Мілладж, який набрав 21 бал.

У другому матчі заключного дня регулярного сезону Суперліги «Одеса» у гостях обіграла «Хімік» з Южного (Одеська обл.) - 85:70.

Таким чином, переможець регулярного чемпіонату «Будівельник» закінчив турнір із співвідношенням перемог і поразок 28/11. У команд, що посіли друге і третє місця в таблиці запорізького «Ферро-ЗНТУ» та маріупольського «Азовмаша», цей показник склав 25/14. Всього в плей-офф, згідно з регламентом турніру, кваліфікувалися 8 з 14 команд-учасниць турніру.

Як повідомляв УНІАН, плей-офф Суперліги стартує 7 квітня.