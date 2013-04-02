У складі збірної України з регбі відбулися зміни

Як повідомили УНІАН в одеському регбійному клубі «Кредо-1963», через дискваліфікацію матч із Молдовою пропустять Вячеслав Красильник, який виступає на позиції замка, і центровий Олег Косарев.

Їх замінять нападаючий «Кредо-1963» Едуард Корзир і захисник «Олімпу» Володимир Войтов.

Травми задніх поверхонь стегон отримали центральний четвертний Денис Масюков і фланкер Сергій Нікітін. Але якщо Д.Масюков зі стовідсотковою вірогідністю пропустить гру в Одесі, то участь С.Нікітіна поки що під питанням.

Замість них викликані фул-бек «Кредо-1963» Артем Кулик і форвард «Оболонь-Університету» Владислав Демецький.

Склад збірної України на навчально-тренувальному зборі в Одесі виглядає таким чином: нападаючі - Чайка Євген («ВВА-Підмосков'я», Росія), Полянській Олександр, Вертилецький Едуард, Крамаренко Віталій, Нікітін Сергій, Козир Едуард (всі «Кредо-1963», Одеса), Цапенко Олександр, Кірсанов Микола, Ломакін Олександр (всі «Олімп», Харків), Радчук Руслан («Стрела-Агро», Росія), Орлов Віталій («Єнісей-СТМ», Росія), Грабовський Владислав («Арка», Польща), Мокрецов Дмитро («Сокіл», Львів), Демецький Владислав («Оболонь-Університет», Хмельницький), Новокрещенов Олексій; півзахисники - Янчій Сергій («Булава», Росія), Церковний Сергій («Олімп», Харків), Снісаренко Ігор («Стрела-Агро», Росія), Делієргієв Микола («Кредо-1963», Одеса); захисники: Марченко Тарас, Масюков Павло, Кулик Артем (всі «Кредо-1963», Одеса), Кравченко Максим, Пономаренко Вячеслав, Войтов Володимир (всі «Олімп», Харків), Краснодемський Віталій («Стрела-Агро», Росія), Шуляк Мирослав («Оболонь-Університет», Хмельницький).

Остаточний склад на гру з Молдовою тренерський штаб збірної України оголосить у п'ятницю, 5 квітня.