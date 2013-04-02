Український тенісист успішно стартував на турнірі у Франції

Як передає кореспондент УНІАН, у матчі першого раунду кримчанин лише за 43 хвилини легко розібрався з Борисом Пашанські із Сербії – 6:2, 6:1.

О.Недовєсов упродовж усього матчу мав перевагу над суперником. На його рахунку 10 ейсів, тоді як серб не зробив жодного. Разом з тим Б.Пашанські зробив три подвійні помилки. Також українець реалізував 5 брейків із 8, тоді як його суперникові жодного разу не вдалося навіть заробити брейк.

За вихід у чвертьфінал О.Недовєсов змагатиметься з Фабрісом Мартаном із Франції.

Як повідомляв УНІАН, головною подією цього тижня у тенісному світі є Кубок Девіса. До складу збірної України на матч із командою Швеції викликані Олександр Долгополов, Сергій Стаховський, Ілля Марченко і Денис Молчанов. Відповідно, вони не можуть брати участь у комерційних турнірах з 1 по 7 квітня. Матч Україна – Швеція відбудеться 5-7 квітня.