Четвертий гол у матчі Україна - Іспанія був справді красивим

Пенальті та видалення немов стали мовчазним пробаченням усього подальшого результату, хоч би яким він врешті не виявився. Заразом і не згадувати про абсолютну перевагу іспанської збірної. За хвилину після голу ситуація з центральним проривом іспанця повторилася – тільки без пенальті і з жовтою, а не червоною карткою Єзерському.

На 63-й хвилині красивий удар Вороніна з лінії штрафної на далеку штангу став завершенням цілої низки спроб прориватися через іспанців і завдати удару... Касілья не діставав до цього м`яча... але і м`яч пройшов близько-близько повз ворота.

На 70-й Сергій Ребров, стоячи на 11-метровій позначці, відправив м`яч над воротами після флангової передачі від Вороб`я. За хвилину Рауль віддячив неточним ударом, вийшов впритул до Шовковського під гострим кутом.

Після четвертого голу на 81-й хвилині (Фернардо Торрес) залишалося помилуватися справді красивою майстерною комбінацією іспанців, чудовим завершальним пасом і фаховим ударом.

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