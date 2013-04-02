Гравці молодіжного складу «Донбасу» викликані до національної збірної

Як повідомили УНІАН у ХК «Донбас», тренерський штаб збірної України розраховує на Максима Мартишка і Віктора Захарова, які вже приєдналися до "синьо-жовтих" у Броварах і провели з командою перші тренування.

Нагадаємо, що збірна України розпочала підготовку до чемпіонату світу в Дивізіоні 1 (група "В"), який стартує 14 квітня в Донецьку, і вже 2 квітня прибуде до Донецька, де продовжить тренувальний процес.

Раніше до складу головної команди країни було залучено ще вісім гравців першої і другої команд ХК "Донбас" - чемпіона України і володаря Континентального кубка сезону 2012/13.