Гравці молодіжного складу «Донбасу» викликані до національної збірної

00:52, 02 квітня 2013
Спорт
648

Двох гравців молодіжного складу хокейного клубу "Донбас" викликано до головної команди країни.

ХК

Як повідомили УНІАН у ХК «Донбас», тренерський штаб збірної України розраховує на Максима Мартишка і Віктора Захарова, які вже приєдналися до "синьо-жовтих" у Броварах і провели з командою перші тренування.

Нагадаємо, що збірна України розпочала підготовку до чемпіонату світу в Дивізіоні 1 (група "В"), який стартує 14 квітня в Донецьку, і вже 2 квітня прибуде до Донецька, де продовжить тренувальний процес.

Раніше до складу головної команди країни було залучено ще вісім гравців першої і другої команд ХК "Донбас" - чемпіона України і володаря Континентального кубка сезону 2012/13.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter