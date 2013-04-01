Норвежець Магнус Карлсен виграв шаховий турнір претендентів

М.Карлсен в останньому турі поступився, граючи білими, росіянину Петру Свідлеру, проте раніше набраних очок норвежцю вистачило для підсумкової перемоги. Єдиний конкурент М.Карлсена росіянин Володимир Крамник в своєму матчі останнього туру поступився українцеві Василю Іванчуку, що і визначило підсумки турніру. У М.Карлсена і В.Крамніка по 8,5 бала, проте норвежець обійшов росіянина за рахунок більшої кількості перемог, повідомляють РІА Новости.

М.Карлсен виграв право на матч за шахову корону з чемпіоном світу індійцем Вішванатаном Анандом.