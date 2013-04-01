Норвежець Магнус Карлсен виграв шаховий турнір претендентів
22:18, 01 квітня 2013Спорт
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Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен став переможцем турніру претендентів на шахову корону, який завершився сьогодні в Лондоні.
Магнус Карлсен позмагається з чемпіоном / Фото : norge.ru
М.Карлсен в останньому турі поступився, граючи білими, росіянину Петру Свідлеру, проте раніше набраних очок норвежцю вистачило для підсумкової перемоги. Єдиний конкурент М.Карлсена росіянин Володимир Крамник в своєму матчі останнього туру поступився українцеві Василю Іванчуку, що і визначило підсумки турніру. У М.Карлсена і В.Крамніка по 8,5 бала, проте норвежець обійшов росіянина за рахунок більшої кількості перемог, повідомляють РІА Новости.
М.Карлсен виграв право на матч за шахову корону з чемпіоном світу індійцем Вішванатаном Анандом.
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