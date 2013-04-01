Український велогонщик не доїхав до фінішу ювілейного «Туру Фландрії»

Як передає кореспондент УНІАН, одна з найпрестижніших одноденних гонок у світі цього року відзначила свій 100-літній ювілей. У гонці взяли участь 206 гонщиків з 26 команд. Дистанція в 256,2 км виявилася настільки важкою для спортсменів, що до фінішу не доїхав 91 велосипедист. Найкращий велогонщик України на сьогодні Я.Попович зійшов з дороги за 40 км до фінішу. Через падіння передчасно завершив змагання і головний фаворит - триразовий переможець «Туру Фландрії» - бельгієць Том Боонен.

Переможцем змагань став швейцарець Фабіан Канчеллара, який майже на 1,5 хв випередив основних конкурентів - словака Петера Сагана і Юргена Роландса з Бельгії.

Наступна одноденна гонка Світового туру Париж - Рубе відбудеться 7 квітня.