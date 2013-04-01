Гандболісти України і Нідерландів зіграють у відборі на Євро-2014

Як повідомляє портал Isport.ua, команди виступають в п'ятій відбірній групі, де минулої осені зазнали дві поразки від поляків і шведів із однаковою сумарною різницею "-13".

У лютому в тренерському штабі голландської команди сталися зміни. Колишній наставник Берт Білдер, за повідомленнями національної преси, "більше не має часу для роботи, але як консультант залишається активним". Замість нього біля керма команди встав дует в особі молодого Марка Шметца (грав у німецькій Бундеслізі, а в 2010 році у складі «Лемго» виграв Кубок ЄГФ) і досвідченого Йопа Фіге, під керівництвом якого молодіжна збірна Нідерландів обіграла в січні українську збірну U-21 в рамках відбору ЧС-2013 (27:25).

У "спарці" з нашою збірною (2 квітня Україна і Нідерланди зіграють в Києві, а 7 квітня - в Альмері) М.Шметц і Й.Фіге розраховують на 16 виконавців. З гравців основи в списку відсутній 24-річний Леон ван Схі. Найближчі два матчі він пропустить - лінійному клубу «Палс» необхідна операція з видалення грижі на руці.

Фінальна частина Євро, куди з групи вийдуть дві кращі команди (явні фаворити - Польща і Швеція), відбудеться в січні 2014 року в Данії.

Початок київського матчу Україна - Нідерланди 2 квітня о 19.00.