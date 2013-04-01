Стаховський повернувся в Тор-100 кращих тенісистів світу

Як повідомляє офіційний сайт ATP, С.Стаховський, порівняно з попередньою версією рейтингу, піднявся на 8 сходинок – зі 106-ї на 98-у позицію. Зараз в його активі 546 пунктів. Кращим серед українців продовжує залишатися Олександр Долгополов (22-е місце, 1635 балів).

У другій сотні рейтингу ще троє представників України: Ілля Марченко (123-е місце), Іван Сергєєв (151-й) і Олександр Недовєсов (196-і).

Кращим гравцем світу, як і раніше, залишається серб Новак Джоковіч. Разом з тим швейцарець Роджер Федерер опустився на третє місце, пропустивши вперед британця Енді Маррея, який 31 березня виграв престижний турнір в американському Маямі.

У рейтингу Жіночої тенісної асоціації на чотири місця підвищила свою позицію краща українка Леся Цуренко – з 74-го на 70-е місце. А ось Еліна Світоліна, навпаки, опустилася з 87-ї на 89-у позицію.

У другій сотні рейтингу Україна представлена чотирма спортсменками: Марина Заневська (164-а), Юлія Бейгельзімер (173-а), Ольга Савчук (192-а) і Катерина Козлова (194-а).

У трійці лідерів ситуація не змінялася. Рейтинг, як і раніше, очолюють американка Серена Уїльямс, росіянка Марія Шарапова і Вікторія Азаренко з Білорусі.