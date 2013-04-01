Український тенісист програв у фіналі турніру в Гваделупі

У Гваделупі завершився великий тенісний турнір серії Challenger, у фіналі якого українець Сергій Стаховський програв французу Бенуа Перу.

Як передає кореспондент УНІАН, вирішальний матч проходив у трьох сетах, незважаючи на те, що француз входить до 40 найсильніших гравців світу. С.Стаховський до сьогоднішнього дня не входив навіть в ТОП-100 світового рейтингу.

Перший сет киянин програв з рахунком 4:6, а на початку другого поступався – 1:3. Здавалося, що француз доведе гру до переможного кінця, однак киянин перехопив ініціативу – 7:5. Лише у третьому вирішальному сеті Б.Пер зумів довести свою теоретичну перевагу над суперником на практиці – 5:7.

Таким чином, С.Стаховський посів друге місце на змаганнях у Гваделупі.

У другому колі змагань Б.Пер також обіграв іншого українця – Дениса Молчанова.