Російський форвард порадив Англії забути про Євро-2008

Форвард збірної Росії Олександр Кержаков порадив англійським футболістам і тренерам забути про вихід до фінальної стадії Євро-2008. Нападаючий упевнений, що росіяни виграють обидва матчі, що залишилися, у Ізраїлю (17 листопада) і Андорри (21 листопада) і завоюють путівку на чемпіонат Європи, пише англійське видання The Sun.

Кержаков заявив, що збірна Росії перевершує ізраїльтян і тому повинна здобути перемогу в Тель-Авіві. "Ми не можемо програти, навіть якщо проти нас вийдуть 13 футболістів, - вважає форвард. - Проте ми не вважаємо, що справу вже зроблено, і знаємо, що нас чекає серйозна боротьба".

Матч Ізраїль - Росія є ключовою в боротьбі за другу путівку на Євро-2008 в групі Е. У разі перемоги в Тель-Авіві росіянам залишиться обіграти Андорру, яка досі не зуміла набрати жодного очка.

Що стосується збірної Англії, то їй залишилося провести один матч з Хорватією (21 листопада). Англійцям необхідно не тільки перемагати в цій зустрічі, але і розраховувати, що росіяни втратять очки. Олександр Кержаков підкреслив, що після перемоги росіян в Ізраїлі матч Англія - Хорватія не матиме турнірного значення.

Лента.ру