Автобус київського Динамо в Одесі закидали камінням
07:59, 01 квітня 2013Спорт
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Після матчу в Одесі сталася хуліганська витівка.
Автобус Динамо закидали камінням в Одесі. Фото з сайту київського клубу
31 березня після закінчення матчу 22 туру Чемпіонату України з футболу Чорноморець - Динамо в Одесі автобус, в якому знаходилися кияни, був атакований групою хуліганів, яка закидала його камінням, пляшками і яйцями. Про це повідомляє прес-служба Динамо Київ.
Розбитим виявилося лобове скло та інші зовнішні елементи транспортного засобу. На місці події знаходилися представники правоохоронних органів, але по гарячих слідах нікого з нападників затримати не вдалося.
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