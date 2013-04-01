Автобус київського Динамо в Одесі закидали камінням

31 березня після закінчення матчу 22 туру Чемпіонату України з футболу Чорноморець - Динамо в Одесі автобус, в якому знаходилися кияни, був атакований групою хуліганів, яка закидала його камінням, пляшками і яйцями. Про це повідомляє прес-служба Динамо Київ.

Розбитим виявилося лобове скло та інші зовнішні елементи транспортного засобу. На місці події знаходилися представники правоохоронних органів, але по гарячих слідах нікого з нападників затримати не вдалося.

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