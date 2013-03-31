Юнацька збірна України вийшла до фінальної частини Євро

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, після нічиєї в матчі з Болгарією в рамках другого туру, в поєдинку проти збірної Німеччини, котра виграла дві зустрічі, українську команду влаштовувала лише перемога. І підопічні Олександра Головка її досягли, забивши гол за кілька хвилин до закінчення основного часу матчу. М’яч на рахунку нападника донецького «Шахтаря» Андрія Борячука.

Більшу частину матчу нашій команді довелося грати у меншості - на 29-й хвилині червону картку отримав захисник львівських «Карпат» Павло Макогон. Втім, витримавши стартовий натиск господарів турніру, та перебудувавши гру після вилучення, українці змогли грамотно зіграти на контратаках, змусивши голкіпера німецької збірної Маріуса Функа кілька разів демонструвати майстерність. Вистачало роботи і у воротаря української збірної Дмитра Безрука, який замінив Вадима Солдатенка.

Вирішальною в матчі стала 77-а хвилина, коли влучний удар вдався Борячуку. Пропустивши гол, німецька команда великими силами пішла вперед, але наші хлопці вистояли, завоювавши путівку до фінальної частини чемпіонату Європи, яка відбудеться у Словаччині з 5-го по 17-те травня.

Жеребкування фінальної стадії відбудеться 4 квітня.