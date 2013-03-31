«Дніпро» не зміг здолати «Волинь» у Луцьку

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в цій грі зійшлися команди, які перебували на протилежних полюсах турнірної таблиці. «Дніпро» - четвертий згори, а «Волинь» - четверта з кінця. Тим не менш, переваги в рахунку команді, яка бореться за друге місце за підсумками чемпіонату і путівку в Лігу чемпіонів, домогтися так і не вдалося.

На початку матчу активнішими були господарі поля, які на 21-й хвилині заробили пенальті. Плюс до всього, після цього епізоду «Дніпро» залишився в меншості. Дуглас Баселар отримав червону картку за фол останньої надії. Він збив Душана Савича, який виходив один на один із воротарем. Пенальті у складі «Волині» реалізував Ерік Бікфалві.

Втім, залишившись у меншості, гості не дуже зніяковіли і за рахунок більш високої індивідуальної майстерності нарощували свою перевагу, яка в кінці першого тайму вилилося в гол Джуліано - 1:1.

Після перерви господарі більше відбивалися, думаючи про те, як би втримати нічию і це їм вдавалося. Правда, в середині тайму, з проміжком в 10 хвилин були видалені два гравці «Волині» - Сілвіу Ізворану і Ванч Шиков, але навіть вдев'ятьох луцьким футболістам вдалося утримати необхідний результат.

Як повідомляв УНІАН, в іншому матчі сьогоднішнього дня прямий конкурент «Дніпра» в боротьбі за друге місце в турнірній таблиці київське «Динамо» виграло в Одесі в «Чорноморця» - 2:0.