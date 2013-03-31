«Динамо» перемогло «Чорноморець» в Одесі

Як передає кореспондент УНІАН, в цьому матчі зійшлися третя і п`ята команди в турнірній таблиці чемпіонату. Більш того, для обох колективів перемога була украй важливою.

Для «Чорноморця» це був останній шанс зачепитися за боротьбу в групі команд, які посідають 2-4-і місця. Киянам же, що саме перебуваюь у цій групі, не можна було втрачати очки в перегонах з дніпропетровським «Дніпром» і харківським «Металістом».

Гра вийшла важкою і проходила в рівній впертій боротьбі. Кияни, які впродовж всього сезону переживають серйозну кризу, не могли нав`язати свою гру одеситам, але, разом з тим, чітко діяли в обороні, коли суперник намагався грати першим номером. У результаті, перший тайм завершився нульовою нічиєю.

Одразу ж після перерви стався ключовий епізод в грі. На 47-ій хвилині багатоходова комбінація киян за участю Олега Гусєва, Лукмана Аруні і Дениса Гармаша завершилася точним ударом О.Гусєва по воротах господарів поля – 1:0. Після цього кияни, за своєю традицією, знайденою цього сезону, відійшли до власних воріт, повністю віддавши ініціативу суперникові. Втім, атаки «Чорноморця» до пори, до часу не давали ніяких відчутних плодів. А небезпечні кутові завершувалися ударами вище за ворота, як в епізоді, коли головою бив Максим Шацьких. Надовго атакуючого запалу в одеситів не вистачило і в середині тайму «Динамо» несподівано перехопило ініціативу. Логічним результатом пресингу воріт «Чорноморця» став гол Андрія Ярмоленка, після красивого удару нападаючого в дальній кут воріт щільно зі штангою.

У час матчу, що залишився, кияни упевнено оборонялися, присікаючи атакуючі дії гостей ще у середині поля. У результаті, фінальний свисток арбітра матчу зафіксував несподівано упевнену по рахунку і змісту гри в другому таймі перемогу гостей.

Таким чином, кияни набрали 47 очок і вже на 11 балів відірвалися від «Чорноморця», що йшов п`ятим.

Як повідомляв УНІАН, напередодні лідер Прем`єр-ліги донецький «Шахтар» в Львові обіграв «Карпати» - 2:1. У програмі матчів сьогоднішнього дня пізніше заплановано гру за участю суперників «Динамо» в боротьбі за друге місце в таблиці – «Дніпра» і «Металіста».