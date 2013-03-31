Українські регбісти поступилися полякам

Як передає кореспондент УНІАН, ігрові дії команди перемежали з бійками, в результаті чого були видалені по два гравці з кожної сторони. У складі українців червоні картки отримали В`ячеслав Красильников і Олег Косарєв.

Після першого тайму рахунок був 12:3 на користь українців. Спробами відзначилися Віталій Краснодемський і Владислав Грабовський, а реалізацію виконав Олег Косарєв.

Після перерви українці грали на утримання рахунку, але така тактика не принесла бажаних результатів. Поляки спочатку скоротили розрив до мінімуму, а на другій доданій хвилині натуралізований француз у складі збірної Польщі Давид Шартьє забив вирішальний штрафний.

У підсумку, після чотирьох ігор в українців 10 набраних очок і третє місце в турнірній таблиці. Попереду поляки, у яких 12 балів, і німці - 15 очок.