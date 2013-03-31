У Києві назвали найкращих спортсменів 2012 року

Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті України, серед лауреатів премії - майже всі герої минулорічних Ігор в Лондоні, а також представники тренерського корпусу.

Так, найкращим тренером року став Володимир Морозов – старший тренер збірної України з академічного веслування, тренер жіночої четвірки парної – олімпійських чемпіонок. Саме його команда у складі Яни Дементьєвої, Анастасії Коженкової, Наталії Довгодько, Катерини Тарасенко визнана найкращою командою року.

Сенсацією року визнаний олімпійський чемпіон з важкої атлетики Олексій Торохтій.

Приз «За волю до перемоги» отримав веслувальник Юрій Чебан - бронзовий призер Ігор XXIX Олімпіади 2008 року в Пекіні, чемпіон Ігор XXX Олімпіади 2012 року в Лондоні, призер чемпіонатів світу.

Олімпійською надією України було визнано естафетну команду з біатлону – переможниць юнацького чемпіонату світу Анастасію Меркушину, Юлію Бригинець та Юлію Журавок.

Перемогу у номінації «Разом з олімпійцями» (не олімпійські види спорту) отримала шахістка Анна Ушеніна, яка стала чемпіонкою світу в індивідуальному та командному заліках.

Також була відзначена найкраща, на думку журі, представниця Паралімпійських видів спорту. У номінації «Сильні духом» перемогла Наталія Прологаєва - 3-разова чемпіонка, срібна призерка Паралімпійських ігор в Лондоні з плавання серед спортсменок з ураженням опорно-рухового апарату, рекордсменка світу, Європи та Паралімпійських ігор, найкраща спортсменка української збірної за підсумками виступів на Паралімпійських іграх та найкраща серед жінок.

У номінації «Спортивна слава України» (ветерани) цього року були відзначені Олена Бризгіна та Григорій Крісс.

Не менш важливою була й номінація «Спортивний організатор року», де переміг президент Федерації боксу України Володимир Продивус. Він нагороду отримав за створення сприятливих умов для підготовки та успішного виступу національної збірної України з боксу на Олімпійських іграх, де команда боксерів здобула 5 нагород.

Премія «Герої спортивного року» є спільним проектом Національного олімпійського комітету України та Академії спорту. Нагородження лауреатів відбувається щорічно.