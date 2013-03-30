«Українські отамани» вийшли в півфінал WSB

Як повідомляє кореспондент УНІАН, перший матч у Києві 22 березня завершився перемогою «отаманів» з рахунком 5:0 і сьогодні їм достатньо було виграти лише один бій.

Доля двоматчевого протистояння і путівки в півфінал вирішилася лише в останньому бою.

Першими на ринг вийшли Олександр Рікшан і Магомед Курбанов. Після повного проведеного бою судді одноголосно присудили перемогу азербайджанському спортсмену. Потім Олександр Стрецький програв Миколі Веселову також за рішенням суддів, а Сергій Лапін, на думку бічних рефері, був слабкіший за Рамазана Магомедова. Нарешті, Дмитро Руденький програв Абдулхадіру Абдуллаєву нокаутом у четвертому раунді.

Доля путівки до півфіналу серії віршилася в бою Василь Ломаченко - Альберт Селімов. Бій, на який в українських уболівальників була основна надія, приніс позитивний результат.

Після закінчення поєдинку роздільним рішенням суддів перемогу присудили Василю Ломаченку.

Як повідомляв УНІАН, півфінальні матчі Всесвітньої серії боксу відбудуться в квітні.