Шахтар закидали пляшками в матчі з Карпатами

У Львові завершився центральний матч дня в українській футбольній Прем'єр-лізі, в якому «Карпати» поступилися донецькому «Шахтарю» - 1:2, а їх уболівальники закидали пляшками лаву запасних донецької команди.

Як передає кореспондент УНІАН, незважаючи на погані погодні умови по всій Україні, включаючи західний регіон, матч у Львові відбувся, а поле стадіону «Україна» було в хорошому стані.

Як завжди, постаралися створити свято і львівські вболівальники, які у великій кількості прийшли підтримати свою команду. І спочатку «Карпатам» вдавалося стримати натиск гостей. У перші півгодини гри на полі точилася приблизно рівна боротьба, а на численні атаки гостей львів'яни відповідали не менш небезпечними контратаками. Рахунок гості відкрили на 32-й хвилині, коли В'ячеслав Шевчук прострілив м'яч у штрафний майданчик суперника, а Алекс Тейшейра вразив ворота.

На 43-й хвилині львів'яни зуміли відігратися, але гол був спірним. Після подачі кутового на виході помилився воротар гірників Антон Каніболоцький, а Микола Жовтюк пробив головою і м'яч полетів у штангу. Після цього, на думку судді, м'яч перетнув лінію воріт, але навіть численні повтори не дозволили переконатися в правоті арбітра. Момент був украй складний. Тим не менш, рахунок став 1:1. А через дві хвилини, перед самою перервою, красивий і, як потім виявилося, переможний гол забив Ярослав Ракицький - 2:1.

Другий тайм був відзначений напруженою грою і грубістю з боку львів'ян та їх уболівальників. У підсумку, червоні картки отримали гравці «Карпат» Микола Жовтюк і Муртаз Даушвілі. А в самій кінцівці гри, коли «Карпати» вже удев'ятьох догравали матч, їхні вболівальники закидали пляшками лавку запасних «Шахтаря» через що гра переривалася на кілька хвилин.

У доданий арбітром час гри грубою грою «відзначився» і гравець «Шахтаря» Алекс Тейшейра, він отримав другу жовту картку і видалення за зрив атаки «Карпат».

В інших матчах сьогоднішнього дня київський «Арсенал» не зміг на своєму полі втримати перемогу над сімферопольською «Таврією» - 1:1, у матчі двох «Металургів» донеччани виявилися сильнішими запорожців - 2:0, а «Говерла» та «Іллічівець» зіграли внічию - 1:1.