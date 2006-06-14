Закінчився перший тайм матчу Україна – Іспанія
16:47, 14 червня 2006Спорт
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Іспанці грають спокійно
Забивши два голи, іспанці відтягнулися до своїх воріт і спокійно зустрічали спроби прорватися через їхні захисні порядки. Оскільки ні комбінаційних, ні силових проблем атаки української збірної для них не становили, то робили це легко, інколи переходячи в контратаки. Двічі українцям таки вдалося створити небезпеку біля воріт, але в обох випадках надійно зіграв воротар Касільяс, до того ж у другій ситуації ланйсмен хоч і запізно, але таки вирішив присудити офсайд.
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