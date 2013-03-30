Український шахіст перетасував лідерів у Турнірі претендентів

Як передає кореспондент УНІАН, львівський шахіст, який обіймав до цього туру передостаннє місце в таблиці, зустрівся з лідером змагань, який до того ж має найвищий рейтинг і спочатку вважався фаворитом змагань. Однак поєдинок, що тривав 90 ходів, завершився перемогою В.Іванчука, який грав чорними фігурами.

Цією обставиною сповна скористався росіянин Володимир Крамник, який посідав до 12-го туру друге місце. Він також несподівано чорними обіграв третього у таблиці вірменина Левона Ароняна і став лідером змагань.

У турнірній таблиці В.Крамник тепер має 8 очок, М.Карлсен – 7,5, а Л.Аронян – 6,5. В.Іванчук з 5 набраними балами, як і раніше, обіймає передостаннє 7-е місце.

Як повідомляв УНІАН, Турнір претендентів у Лондоні завершиться 1 квітня. Переможець цього змагання пізніше побореться за титул чемпіона світу з шахів у матчі з чинним чемпіоном Вішванатаном Анандом з Індії