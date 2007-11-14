Ворсклі зарахували технічну поразку

Рішенням Бюро ПФЛ полтавській «Ворсклі» за нез`явлення на матч 16-го туру Чемпіонату України проти «Зорі» було зараховано технічну поразку, а Луганському клубу відповідно - три очки в скарбничку.

Нагадаємо, що в день гри через погану погоду літаку з полтавською командою на борту відмовили в посадці в аеропорту Луганська, і делегація «Ворскли» добиралася на стадіон на автобусі, але приїхати вчасно не зуміла.

Одеському «Чорноморцеві» було відмовлено в перенесенні матчу 17-го туру проти донецького «Металурга» через відсутність на те підстав.

Маріупольський «Іллічівець» оштрафований на 300 у.о. за несанкціоновану появу в ігровій зоні уболівальника під час поєдинку проти ПФК «Севастополь».

ІА «Спорт України»