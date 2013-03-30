Українська біатлоністка завоювала срібло в Тюмені

У Тюмені завершилася перша частина міжнародного комерційного змагання «Кубок губернатора» з біатлону, де в жіночій гонці мас-старт друге місце посіла українка Віта Семеренко.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, змагання цього року отримали статус міжнародних. А солідний призовий фонд у 100 тис. євро дозволив залучити до участі, крім всіх найсильніших біатлоністів Росії, ще й багатьох зарубіжних зірок.

У першій же гонці - жіночому мега-мас-старті (13,5 км., 6 вогневих рубежів) - лідируючі позиції зайняли запрошені спортсмени. Перемогу в гонці з результатом 47 хв. 13,3 сек. здобула фінка Кайса Макарайнен. Майже 19 сек. їй програла Віта Семеренко, а третьою несподівано фінішувала російська біатлоністка Ганна Нікуліна, що має дуже малий досвід виступів на рівні першої збірної країни. Цікаво, що А. Нікуліна фінішувала четвертою, але посіла підсумкове третє місце, бо інша росіянка Ольга Вілухіна, яка фінішувала раніше, була дискваліфікована. Вона не подолала одне штрафне коло.

Зазначимо, що незвичайна дистанція спровокувала численні помилки спортсменок при стрільбі. Так, переможниця гонки К. Макарайнен здійснила 8 промахів, В. Семеренко - 5, а А. Нікуліна - 6.

Як повідомляв УНІАН, завтра у Тюмені відбудеться гонка переслідування, на старт якої спортсменки будуть виходити за підсумками сьогоднішніх змагань.