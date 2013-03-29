Тренер Барселони провів перше тренування після лікування у США

Головний тренер іспанського футбольного клубу "Барселона" Тіто Віланова проведе сьогодні перше тренування команди після лікування в США. Про це повідомив його помічник Хорді Роура, передає ІТАР ТАРС.

При цьому Т.Віланова не поїде з командою на суботній матч чемпіонату Іспанії з "Сельтою" в місто Віго.

Т.Віланова повернувся додому у вівторок з Нью-Йорка, де протягом 10 днів проходив курс лікування після операції з видалення ракової пухлини. Він був прооперований в Іспанії наприкінці грудня.