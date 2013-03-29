Тренер Барселони провів перше тренування після лікування у США
20:54, 29 березня 2013Спорт
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Наставник "Барселони" Тіто Віланова повертається до роботи після лікування в США.
Тіто Віланова повернувся з лікування
Головний тренер іспанського футбольного клубу "Барселона" Тіто Віланова проведе сьогодні перше тренування команди після лікування в США. Про це повідомив його помічник Хорді Роура, передає ІТАР ТАРС.
При цьому Т.Віланова не поїде з командою на суботній матч чемпіонату Іспанії з "Сельтою" в місто Віго.Т.Віланова повернувся додому у вівторок з Нью-Йорка, де протягом 10 днів проходив курс лікування після операції з видалення ракової пухлини. Він був прооперований в Іспанії наприкінці грудня.
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