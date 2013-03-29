Талісманом чемпіонату світу з легкої атлетики в Донецьку став ховрах (фото)

Як повідомляє сайт Федерації легкої атлетики України, його ховрашок Остап не залишив байдужим жодного з членів комісії.

Щоправда, говорити про те, що Остап уже став офіційним талісманом чемпіонату, дещо зарано. Як зазначають організатори змагань, спочатку потрібно затвердити авторські права, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з легкої атлетики серед юніорів пройде у Донецьку з 10 по 14 липня 2013 року.

7 лютого на засіданні уряду прийнято рішення про продовження на 2013 рік дії Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам Донецької області. Відповідні зміни Кабмін вніс до постанови № 502 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам Донецької області на підготовку спортивних об’єктів, на яких проводитиметься чемпіонат світу з легкої атлетики у 2013 році".

Субвенції спрямовуватимуться з метою підготовки спортивних об’єктів, на яких проводитиметься чемпіонат світу з легкої атлетики у 2013 році: обласному бюджету Донецької області — на реконструкцію основного стадіону та стадіону для розминки комунального підприємства “Регіональний спортивний комплекс “Олімпійський” у м. Донецьку; міському бюджету м. Донецька — на реконструкцію спортивних споруд комунальної установи “Спортивний комплекс “Кіровець” у м. Донецьку.