Встановлено світовий рекорд з тенісу

Два швейцарські тенісисти встановили новий світовий рекорд тривалості тенісного матчу в одиночному розряді, повідомляє офіційний сайт Міжнародної тенісної федерації (ІТФ).

На початку листопада на кортах тенісного центру в містечку Дерендінген (Швейцарія) 24-річний Сіріл Каммерман і 18-річний Симон Мюнцингер влаштували справжній тенісний марафон. Вони зіграли 56 сетів, не випускаючи ракеток з рук впродовж 26 годин і 15 хвилин.

Це досягнення перекрило старий світовий рекорд, що належав австрійцям Ганнсу Горндлеру і Патріку Фегрінгеру. Він дорівнював 26 годинам і 5 хвилинам.

РІА "Новости"