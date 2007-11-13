Встановлено світовий рекорд з тенісу
18:44, 13 листопада 2007Спорт
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Старий рекорд побито на 10 хвилин
Два швейцарські тенісисти встановили новий світовий рекорд тривалості тенісного матчу в одиночному розряді, повідомляє офіційний сайт Міжнародної тенісної федерації (ІТФ).
На початку листопада на кортах тенісного центру в містечку Дерендінген (Швейцарія) 24-річний Сіріл Каммерман і 18-річний Симон Мюнцингер влаштували справжній тенісний марафон. Вони зіграли 56 сетів, не випускаючи ракеток з рук впродовж 26 годин і 15 хвилин.
Це досягнення перекрило старий світовий рекорд, що належав австрійцям Ганнсу Горндлеру і Патріку Фегрінгеру. Він дорівнював 26 годинам і 5 хвилинам.
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