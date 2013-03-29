Федерації футболу пропонують 50 млн. євро за об'єднання з Росією

05:47, 29 березня 2013
Спорт
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Директор оргкомітету Об'єднаного чемпіонату Валерій Газзаєв повідомив, що Російський футбольний союз (РФС) і Федерація футболу України (ФФУ) матимуть можливість щороку отримувати по 50 млн євро з бюджету майбутньої ліги

Валерій Газзаєв

В.Газзаєв підкреслив, що якщо у РФС є трудності і Союз сам просить про підтримку, то це говорить про серйозні проблеми, з якими, на його думку, так чи інакше стикаються всі суб'єкти футбольного процесу. У зв'язку з цим він заявив, що в бюджеті Об'єднаного чемпіонату будуть передбачені по 50 млн євро у вигляді допомоги федераціям двох країн, команди яких візьмуть участь у цьому турнірі, повідомляє портал sportliga.com.

"У наших пропозиціях ми особливу увагу приділили підтримці національних федерацій. Об'єднаний чемпіонат виплачуватиме щороку 5 відсотків від власного бюджету РФС і ФФУ. Це величезна цифра у 50 мільйонів євро. Подібного бюджету не було за всю історію РФС. І ці кошти підуть на статутні цілі організації, фінансування збірних команд, аматорського і дитячо-юнацького футболу, соціальних акцій, утримання штаб-квартири і штату співробітників. Це найчесніший варіант, який будь-коли був придуманий в нашому спорті номер один", – цитує слова В.Газзаєва "Спорт-Експрес".

Нагадаємо, що під час презентації проекту Об'єднаного чемпіонату було заявлено про бюджет у розмірі одного мільярда доларів. Очікується, що в цьому турнірі братимуть участь 18 російських і 18 українських команд, розподілені на два дивізіони, вищий і перший.

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Як повідомляв УНІАН, ідею організації Об'єднаного чемпіонату вперше озвучив у листопаді 2012 року власник ФК «Зеніт» (Санкт-Петербург), керівник російського холдингу «Газпром» Олексій Міллер.

У лютому 2013 року в Москві відбулися збори представників клубів майбутніх учасників ліги. Від України на ньому був лише один представник – від сімферопольської «Таврії». Втім, потім кримський клуб заявив, що дану особу ніхто не уповноважував представляти інтереси «Таврії» у Москві.

Президент Федерації футболу України Анатолій Коньков неодноразово висловлювався категорично проти ідеї проведення об'єднаного чемпіонату СНД з футболу.

Раніше проти спільного чемпіонату виступила ФІФА. Голова організації Зепп Блаттер заявив, що він ніколи не дасть згоду на проведення такого турніру, оскільки він руйнує засади світового футболу.

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