Харків веде переговори з новим власником “Металіста”

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Харківської ОДА Михайло Добкін, говорячи про можливого приватного інвестора в державно-приватній схемі будівництва спортивної арени

“Ми ведемо переговори з С.Курченком. Коли вони завершаться, про це ви дізнаєтесь”, - сказав М.Добкін.

У свою чергу Харківський міський голова Геннадій Кернес сказав журналістам, що скоріш за все, інвестором будівництва багатофункціональної спортивної арени буде саме С.Курченко.

Як повідомляв УНІАН, у четвер на брифінгу у Харкові віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул зазначив, що у Харкові в рамках підготовки міста до Євробаскету-2015 за схемою приватно-державного партнерства буде побудована багатофункціональна спортивна арена.

За його словами, "це буде класичний приклад державно-приватного партнерства: приватний інвестор вкладе 25% грошей, 75% докредитують державні банки”.

За даними прес-служби Харківської ОДА, багатофункціональна спортивна арена буде збудована за адресою просп. Маршала Жукова, 2-б. Площа — 25 тис. кв. метрів, площа земельної ділянки — 5 га, вартість будівництва 280 млн грн, генпідрядник — ТОВ “Спецбудмонтаж-Україна”.

У комплексі буде можливість проводити баскетбольні матчі для 6 тис. глядачів, хокейні матчі — для 5 тис. глядачів, концерти — для 7 тис. глядачів.

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24 грудня 2012 року сайт ФК «Металіст» повідомив, що досягнуто домовленості з групою компаній «Газ Україна», головним бенефіціаром якої є С.Курченко, щодо придбання ФК «Металіст» у харківського бізнесмена О.Ярославського. За публікаціями у ЗМІ, купівля клубу обійшлася новому власнику в 300 млн дол. 7 лютого 2013 р. на загальних зборах акціонерів ПАО «ФК Металіст» С.Курченка було обрано президентом ФК «Металіст».