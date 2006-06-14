Перші голи у матчі Україна - Іспанія
16:20, 14 червня 2006Спорт
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На 13-й хвилині Шовковський рятує ворота від далекого удару. Але кутовий, призначений після цього, став... доволі неприємним. У боротьбі Хабі Алонсо головою переправив м`яч у ворота українців.
Другий гол через три хвилини також був забитий після розіграшу "стандарта". Штрафний просто перед воротами, м`яч влучає в голову одному з гравців у стінці, і трохи змінивши напрямок, летить в інший бік від воротаря. Гол записано на Давида Вілью.
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