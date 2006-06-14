Перші голи у матчі Україна - Іспанія

На 13-й хвилині Шовковський рятує ворота від далекого удару. Але кутовий, призначений після цього, став... доволі неприємним. У боротьбі Хабі Алонсо головою переправив м`яч у ворота українців.

Другий гол через три хвилини також був забитий після розіграшу "стандарта". Штрафний просто перед воротами, м`яч влучає в голову одному з гравців у стінці, і трохи змінивши напрямок, летить в інший бік від воротаря. Гол записано на Давида Вілью.