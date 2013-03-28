Українська молодіжка U-17 не змогла обіграти Болгарію

У німецькому Хольцвіккеде завершився матч елітного раунду відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу серед юнаків (U-17), в якому збірна України не зуміла обіграти команду Болгарії - 0:0.

Як повідомляє сайт УЄФА, матч пройшов з помітною ігровою і територіальною перевагою українців, що створили чимало моментів біля воріт суперника. Тим не менш, захист болгарської команди зіграв зібрано і впевнено, відстоявши свої ворота. Більше того, в кінцівці матчу болгари не реалізували кілька власних моментів біля воріт Вадима Солдатенка.

В іншому матчі сьогоднішнього дня в групі 4 збірна Німеччини обіграла команду Естонії - 6:0. Таким чином, на рахунку німців 6 очок, українців - 4, болгар - 1 і естонців - 0.

Тепер, для того щоб виграти турнір і вийти у фінальний раунд чемпіонату Європи, збірній України необхідно в останньому раунді обов'язково перемогти німецьку команду. Гра відбудеться 31 березня в Алені.

Як повідомляв УНІАН, в першому турі змагань елітного раунду збірна України обіграла команду Естонії з рахунком 5:1