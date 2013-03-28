Платіні проти об'єднаного чемпіонату України і Росії

19:55, 28 березня 2013
Спорт
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Президент Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні виступив проти проведення Об'єднаного чемпіонату України і Росії з футболу.

Платіні каже, що ситуація з Україною і Росією - не критична

Про це він сказав на прес-конференції після засідання Виконкому УЄФА в Софії, яке транслювалася в прямому ефірі на офіційному сайті УЄФА.

Відповідаючи на питання болгарського журналіста про його ставлення до об'єднаних ліг, таких як намагається організувати Росія, М.Платіні заявив: «Як я ставлюся до об'єднаних чемпіонатів? Це важке питання. І відповідь теж буде непростою. Сьогодні є ліги і клуби з великими фінансовими проблемами. Що їм залишається робити? Зібратися разом і вирішувати це питання. Вони можуть домовитися об'єднатися, щоб краще розподіляти телевізійні гроші. Загалом, якщо це питання життя і смерті, то я нічого не маю проти. Але у випадку з Росією – це не питання життя і смерті. Ми, звичайно, подивимося на досвід об'єднаної жіночої ліги Бельгії й Голландії. Але поки що я проти цієї ідеї».

Як повідомляв УНІАН, ідею організації Об'єднаного чемпіонату вперше озвучив у листопаді 2012 року власник ФК «Зеніт» (Санкт-Петербург), керівник російського холдингу «Газпром» Олексій Міллер.

У лютому 2013 року в Москві відбулися збори представників клубів майбутніх учасників ліги. Від України на них був лише один представник – від сімферопольської «Таврії». Втім, потім кримський клуб заявив, що цієї людини ніхто не уповноважував представляти інтереси «Таврії» в Москві.

Президент Федерації футболу України Анатолій Коньков неодноразово висловлювався категорично проти ідеї проведення об'єднаного чемпіонату СНД з футболу.

Раніше проти спільного чемпіонату виступила ФІФА. Голова організації Зепп Блаттер заявив, що він ніколи не дасть згоду на проведення такого турніру, оскільки він руйнує основи світового футболу.

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